Venerdì 16 Novembre 2018, 17:53

«Ogni volta si crea un problema di emergenza rifiuti c'è un'omissione e un ritardo della politica. I soggetti che devono provvedere devono smetterla di arrivare a queste situazioni, la responsabilità è di chi deve provvedere e non lo fa». Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a margine della conferenza «Sicurezza e legalità» organizzata a Napoli.Commentando le polemiche sulla proposta del ministro Salvini di nuovi termovalorizzatori in Campania, ha detto: «Una soluzione va trovata, abbiamo un problema di emergenza rifiuti ciclica che ha determinato scelte che purtroppo nelle stagioni passate si sono rivelate infauste, ci sono strumenti diversi usati in Paesi esteri come Svezia, Norvegia e vanno fatte scelte per evitare di portare fuori i rifiuti e pagare il doppio del prezzo che chiunque altro al mondo paga e continuare così a indebitarci. Dobbiamo pensare alla salute dei cittadini con soluzioni effettive e quali siano dovrà stabilirlo chi sa quali possono essere gli effetti sul territorio degli impianti che bruciano i rifiuti».