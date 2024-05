C’eravamo tanto amati. Pronto il remake con protagonisti Ciro Fiola e Vincenzo De Luca. Dall’amicizia e dalla solida alleanza politica si finisce a carte bollate, proteste a Palazzo Santa Lucia annunciate per lunedì e minacce di azioni penali inviate ieri con una diffida. In ballo c’è il rinnovo della governance della Camera di Commercio, commissariata da metà aprile. Il presidente uscente, Fiola, preme per ricevere da Palazzo Santa Lucia il decreto per il rinnovo del consiglio camerale così da porre fine al commissariamento. Un documento che l’ex inquilino del Palazzo della Borsa e le associazioni che lo sostengono attendono da 60 giorni senza ricevere risposte.

Sullo sfondo di tutto ciò c’è la guerra interna alla Camera di Commercio con le “associazioni storiche” (gruppo guidato da Unione industriali, Confcommercio e Acen) che da tempo porta avanti la loro battaglia contro l’amministrazione uscente. Partiamo dall’ultimo capitolo della vicenda, quello che porta allo scontro De Luca-Fiola.

Due protagonisti della vita politica ed economica campana dalla spiccata personalità ma legati, fino ad ora, da un rapporto franco e di alleanza politica (Bruna Fiola, figlia del presidente uscente dell’Ente camerale, è consigliera regionale del Pd in maggioranza col governatore). Buoni relazioni che, però, stavolta sembrano non bastare a evitare lo scontro. Tutto parte dal commissariamento, lo scorso 16 aprile, avvenuto con decreto del presidente della Regione che nomina Maria Salerno. Un atto dovuto vista la scadenza dei termini per il rinnovo del Consiglio. Ritardo causato dalla battaglia legale tra l’amministrazione uscente e le associazioni storiche. A quel punto la Camera di Commercio aveva già mandato tutti i documenti che attestano la rappresentatività delle varie associazioni che concorrono alla formazione del Consiglio.

Per questo Fiola attende soltanto il decreto di nomina, fino ad ora mai arrivato. Così ieri le associazioni che sostengono Fiola (Aicast, Assimpreseltalia, Associazione dei consumatori, Casartigiani, Coldiretti, Confartigianato) hanno annunciato «una conferenza stampa nei pressi di Palazzo Santa Lucia, nel corso della quale saranno rivelate le oscure trame - scrivono le associazioni - che da mesi stanno caratterizzando la procedura, con interessi di parte che sembrano essere prevalenti su quelli generali».

Quali sono le «oscure trame»? Qualcosa in più si capisce dalla diffida inviata ieri dalle stesse associazioni al presidente della Regione e alla responsabile del procedimento, la dirigente dell’assessorato alle attività produttive Raffaella Farina. «Da quanto ci risulta» - si legge nella diffida - gli uffici regionali «stanno travalicando le norme con richieste di chiarimenti e documenti non dovuti. L’ufficio avrebbe dovuto raccogliere semplicemente i dati numerici e riportarli nel decreto di assegnazione dei seggi».

Ed ecco, quindi, la diffida alla Regione ad emanare l’atto: «Il protrarsi dell’inerzia, oltre a legittimare pretese risarcitorie è suscettibile di determinare responsabilità di natura disciplinare, amministrativo-contabile e finanche penale in capo ai soggetti preposti».

Insomma, il clima è davvero molto acceso. E in questo contesto è bene ricordare la posizione delle “associazioni storiche”. Se da un lato la compagine legata a Fiola ritiene che la Regione non debba far altro che comporre il decreto di assegnazione dei seggi con i dati numerici forniti dalla Camera di Commercio quando Fiola era ancora in carica, la formazione guidata da Industriali e Confcommercio aveva già chiesto una revisione dell’istruttoria fatta. Ma è certo che la questione sta portando allo scontro anche Fiola e De Luca. E dire che s’erano tanto amati.