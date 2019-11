Il Comune di Napoli sfratta l'officina anticamorra dedicata a Gelsomina Verde: sarà sede dell'Asia

A rischio chiusura l'Officina delle culture Gelsomina Verde di Scampìa, il Comune (che nel 2012 aveva dato l'immobile in comodato d'uso gratuito per sei anni all'associazione Resistenza anticamorra) nel 2015 ha affidato la sede all'Asìa (per sopperire a un buco di bilancio) che ne dovrebbe fare un deposito di rifiuti. Ma gli utenti, 400 donne che fanno palestra e attività sociali e laboratoriali, 15 detenuti in affidamento al lavoro e 220 minori che usufruiscono di biblioteca, laboratorio informatico, sala di musica, palestra di karate e doposcuola sono pronti alle barricate sotto Palazzo San Giacomo. «Non ci faremo mandare via da qui. Questa da sei anni ormai è la nostra seconda casa». L'Officina sorge sulle ceneri di un ex edificio scolastico di 2.000 metri quadri e aveva l'obiettivo di dare alternative lavorative, culturali, formative e professionali ai minori a rischio e alle classi svantaggiate della periferia nord attraverso laboratori, corsi professionali, attività produttive e formative.

Prima non potevano nemmeno uscire per una passeggiata, perché private della loro libertà. «Molte di loro quando sono arrivate qui camminavano coprendosi i fianchi con maglioni, perché i mariti erano gelosi - spiega Cira Celotto, 39 anni, istruttrice di aerobica e step, che insegna a 400 donne del quartiere tutti i giorni pilates - oggi siamo una grande famiglia e ognuna di queste donne, di vari status sociali, sia chiaro, perché qui non ci sono differenze, ha riacquistato fiducia in se stessa. All'inizio erano 40 allieve, oggi sono 400. Se ci tolgono questo spazio torneranno ad essere rinchiuse tra le mura domestiche». Mamme, mogli, sorelle. Le donne della palestra che ha sede nell'Officina delle culture vivono 24 ore al giorno in quegli spazi. Da mattina a sera fanno attività sportive e aggregative. Gran parte di loro hanno mariti ex pregiudicati, ergastolani e affiliati alla camorra oggi in carcere. Ma anche storie personali difficili, con un passato che oggi, grazie alla palestra, è solo un lontano ricordo. Come Maria Rosaria Russo, 39 anni, madre di tre figli, che gestisce la contabilità della palestra insieme ad un'altra allieva: «Pesavo più di 116 chili - racconta - oggi sono tornata in forma non solo nel fisico, ma anche e soprattutto grazie a questo posto. Per noi è una seconda casa, ecco perché metteremo il Comune a ferro e fuoco se ci sfrattano». Nunzia Del Giudice, 40 anni, tre figli adolescenti e un marito detenuto, si allena ogni giorno «perché - dice - facendo sport scarico le tensioni e dimentico per qualche ora tutti i miei problemi. Qui non c'è solo una palestra, c'è un supporto di vita. Siamo tutte unite». Le fa eco Titti De Stefano, 48 anni, con due figli, che cura la contabilità insieme a Nunzia e che è arrivata qui, «perché venivo a correre nella Villa comunale di Scampìa e ho scoperto per caso che c'era questa struttura». Donne come Annamaria Esposito, 60 anni, che non ci stanno a farsi portare via l'unico spazio dove riescono a vivere liberamente la propria vita: «non permetteremo a nessuno di sottrarcelo».

Stesso discorso per i detenuti, come Maurizio Peluso, 46 anni, uno dei 15 carcerati in affidamento, ex pusher e papà di 4 figli: «Sono un manovale, ma qui mi occupo della manutenzione ordinaria in generale. Se chiuderanno questa struttura ci toglieranno ogni opportunità di riscatto per noi stessi, le nostre famiglie e la società e torneremo a delinquere perché qui non ci sono alternative». Insieme ad altri detenuti Maurizio viene nell'Officina delle culture per «rendersi utile agli altri. Sappiamo di aver sbagliato - dice - e vogliamo riparare. Anche prendendoci cura degli spazi verdi del quartiere, ma se ci sfratteranno l'unica alternativa sarà tornare in carcere». «L'Officina intitolata a Gelsomina Verde è un baluardo di libertà da difendere - dice Pietro Ioia, presidente associazione Ex Don - perciò non può chiudere. Abbiamo portato qui 15 detenuti in affidamento, in un quartiere come Scampìa dove ha sempre dominato la camorra. Siamo pronti a protestare fuori al Comune per salvaguardare la sede e incentivarne le attività».

