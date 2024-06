Tanti nomi in ballo, un dibattito acceso e una certezza: il centrodestra è determinato a lanciare la sfida a Palazzo Santa Lucia. Pd e Movimento 5 Stelle sono risultati avanti in Campania alle Europee, ma il campo largo è tutto da realizzarsi. E comunque i tre partiti di centrodestra hanno migliorato le loro performance a livello regionale in questa tornata elettorale rispetto alle politiche del 2022.

Per questo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega coltivano legittime aspirazioni a tornare a governare in Regione Campania. L'obiettivo è arrivare all’appuntamento elettorale con un candidato presidente forte, sostenuto da tutti e soprattutto non scelto all’ultimo secondo. Per farlo, però, è necessario ripartire dal dialogo interno alla coalizione. Spaccature non ce ne sono state. Ma nelle ultime settimane qualche stoccata non è mancata. Il tutto era dettato anche dalla campagna elettorale per le Europee dove ogni partito corre da solo. Ora nel centrodestra tutti vogliono tornare a ragionare in maniera compatta per trovare una quadra.

È vero, però, che quando ci si metterà al tavolo, incideranno i risultati delle Europee. Fratelli d’Italia chiude con 384mila voti e quasi il 20%a livello regionale. Di gran lunga il primo partito del centrodestra. Un risultato che il partito di Giorgia Meloni vorrà far pesare agli alleati. «È il popolo sovrano che dà, con il voto, l’indicazione del partito che dovrà guidare la Regione», le parole di Sergio Rastrelli, senatore del partito della Meloni, al Mattino subito dopo le elezioni. Un modo per definire un metodo: il partito che prende più voti indica, in condivisione con gli alleati, il candidato presidente.

Lo stesso metodo suggerito qualche settimana fa da Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e big salernitano di Fdi, che coltiva aspirazioni personali per la guida della Regione e proverà a far pesare le circa 60mila preferenze ottenute in Campania (90mila in tutto il Sud) dal suo candidato Alberico Gambino. C’è, però, chi ha fatto meglio di lui nel centrodestra: il nuovo “mister centomila preferenze” Fulvio Martusciello. Il numero uno campano di Fi ha ottenuto 72mila voti solo in Campania e può vantare di aver portato gli azzurri in doppia cifra in Campania, al 10,82%. «Conviene a tutti affidare la guida della coalizione al centro», ha detto al Mattino Martusciello, proponendosi anche come candidato presidente: «Se la coalizione dovesse chiamarmi a questa sfida, lo farò con grande disponibilità». Un candidato moderato, il ragionamento che proverà a portare Fi al tavolo, offrirebbe alla coalizione la possibilità di allargare l’elettorato al centro. Infine anche la Lega vorrà dire la sua con il 5,77% , in crescita rispetto al passato.

I nomi

Ma le ipotesi sui profili da mettere in campo non mancano. Oltre a quelli già citati, i nomi di due ministri campani sono circolati in questi mesi: il titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano in quota Fdi e l’inquilino del Viminale Matteo Piantedosi in quota Lega. Entrambi hanno detto di voler continuare a fare i ministri, ma la suggestione resta. Sangiuliano, in particolare, può mettere sul piatto il grande impegno del suo ministero per il territorio e le numerose presenze in Campania di questi mesi, aggiungendoci pure il significativo risultato ottenuto da Raffaella Docimo, da lui sostenuta, che è andata oltre le 35mila preferenze.

E non va scartata nemmeno la strada che porta a un nome civico, a partire da quello di Antonio D’Amato. L’ex leader di Confindustria è stato notato spesso, negli ultimi mesi, alle iniziative di Fi. Negli anni più volte il suo nome è stato accostato ad una candidatura politica nel centrodestra. Chissà che questa non sia la volta buona.