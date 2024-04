Fondi Ue, Fitto: «Mai fatta polemica con Campania sui Fondi di coesione»

«Gli scontri e le polemiche si fanno in due. Io non mai fatto né scontri né polemiche». Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto parlando con I giornalisti a margine di Feuromed, in corso a Napoli, rispondendo alla domanda di una giornalista sulla mancata sottoscrizione dell'accordo per i fondi di si sviluppo e coesione con la Campania.

Vicenda che ha portato il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a puntare l'indice contro il governo.

Fitto ha confermato che «c'è una interlocuzione di carattere tecnico per trovare una soluzione e il mio approccio è sempre istituzionale. Abbiamo sottoscritto l'accordo con altre 17 regioni senza guardare al colore politico. Io non vedo alcuna polemica».