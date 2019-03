Venerdì 22 Marzo 2019, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 19:24

“Il sindaco de Magistris ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno nella città di Napoli - spiega Biagio Sequino, responsabile regionale Enti Locali della Lega per la Campania - senza nemmeno confrontarsi con gli operatori del settore turistico. Chiedere ai turisti più soldi senza prima migliorare servizi, decoro e sicurezza, non è accettabile. A questo punto è lecito domandarsi anche come sono stati spesi i soldi già incassati. Forse non è a conoscenza che nel 2018 i maggiori competitor dell’Italia sono stati Germania, Croazia, Spagna, Grecia, Turchia i quali hanno intrapreso delle politiche manageriali nell’ottimizzare i servizi per i turisti garantendo più sicurezza e meno tasse. Il Sindaco di Napoli adotta il criterio inverso, invece d’invogliare i Tour Operator a far visitare Napoli aumenta la tassa di soggiorno ai turisti minando la crescita del comparto turistico e impoverendo ulteriormente il nostro territorio”.