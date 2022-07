Sport Campania, Santangelo: «400mila euro per i giovani talenti»

«Lo sport è un importante strumento di inclusione sociale e un argine altrettanto efficace contro la delinquenza. È per questa ragione che regione Campania ha stanziato nuove importanti risorse per preservare sia i talenti espressi dal nostro territorio che per migliorare le strutture sportive».

«Nello specifico con il presidente De Luca abbiamo deciso di stanziare 400mila euro per sostenere i nostri giovani talenti sportivi che non ne hanno la possibilità e 350mila euro per attività di messa in sicurezza e di miglioramento degli impianti già esistenti. Ancora una volta la Regione Campania sceglie la linea della concretezza». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.