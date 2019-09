Napoli, Renzi non fa breccia (per ora): ecco chi sono i suoi fedelissimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Settembre 2019, 07:30

Per ora non c'è la valanga. Anzi. Solo una piccola e sparuta pattuglia abbandona il Pd per abbracciare il progetto renziano. Ma, attenzione, perché siamo solo all'inizio e anche tra i democrat di stretta fede zingarettiana serpeggia il timore che molti possano mollare dopo. Nei prossimi mesi. Magari dopo essersi fatti candidare nelle liste democrat per Comunali e Regionali per passare, un minuto dopo l'elezione, sotto le bandiere renziane. E sì, in questo caso, sarebbe un effetto valanga difficile poi da contenere.