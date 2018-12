Venerdì 7 Dicembre 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 16:28

«Chiamerò il ministro dei Beni culturali, Bonisoli, e spero di incontrarlo prima di Natale perché questa vicenda del Plebiscito mi sembra tutto tranne che una cosa genuina. È una situazione che può avere conseguenze drammatiche per la nostra città». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alla questione delle grate in piazza Plebiscito per la linea 6 della metropolitana. Una vicenda rispetto alla quale il sindaco annuncia ricorso dell'amministrazione. «Devo capire - ha sottolineato - dalle parole del ministro che cosa sta accadendo perché p un vicenda che non si può racchiudere in un fatto apparentemente tecnico. È una questione molto seria».