Napoli, la metropolitana in aeroporto: partono i cantieri Eav

Giovedì 7 Marzo 2019, 07:30

La chiusura dell'anello della linea 1 del metrò - vale a dire il collegamento di tutta la periferia nord e l'aeroporto al resto della città, un percorso di 4,1 chilometri - non è più una chimera. La tratta è di competenza della Regione attraverso l'Eav, presieduta da Umberto De Gregorio. E in regione il presidente Vincenzo De Luca ha dettato un cronoprogramma in base al quale entro il 2022, poco più di tre anni, le 4 stazioni che chiuderanno l'anello, cioè Miano, Regina Margherita, Secondigliano e Di Vittorio, saranno pronte con un investimento di 410 milioni. A quel punto il metrò entrerà direttamente nell'aeroporto di Capodichino. Il collegamento con la scalo napoletano, un tunnel di 700 metri circa a una profondità di 50 metri, toccherà al Comune costruirlo. In virtù di una convenzione tra Regione e Comune all'epoca di Antonio Bassolino governatore e Rosetta Iervolino sindaco, che risale ad almeno 3 lustri fa. Un annuncio che ha il sapore della concretezza per i soldi messi in campo, per lo stato dei cantieri molto avanzato e appunto per un cronoprogramma puntuale. Certo, quando si tratta di opere pubbliche l'inghippo, l'ostacolo, il ricorso o il ritrovamento archeologico è sempre dietro l'angolo però il dato di cronaca è che i cantieri procedono, gli operai sono al lavoro e anche il contenzioso delle vecchie gestioni è stato saldato, un conto salato di almeno 250 milioni che ha consentito non solo di lanciare le nuove 4 stazioni ma di riaprire complessivamente 12 cantieri bloccati dal 2011.