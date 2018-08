Napoli nel caos, il monito di Cosenza: «Adesso serve la politica, M5S aiuti la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 08:00

Napoli sporca, abbandonata, senza trasporti efficienti. Una città indebolita dall'assenza di leadership e da una classe politica ormai marginale che favoriscono un'anarchia collettiva diffusa. Una città da cui scappano le menti migliori lasciando sguarnita la classe dirigente. L'analisi di Adolfo Scotto di Luzio è tanto accurata quanto spietata. Ne parliamo con Edoardo Cosenza, ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università Federico II, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e presidente dell'incubatore di startup Campania NewSteel, che ha affrontato le problematiche della città come assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania dal 2010 al 2015.«Certo e su un punto non sono d'accordo».«Il leader c'è eccome: è il sindaco Luigi de Magistris. Semmai è il suo modo di fare politica e di gestire che può dare questa sensazione».«Non nella maniera giusta se si ha la sensazione che Napoli sia priva di una guida. Lo possiamo constatare nelle cose di tutti i giorni, perché è da queste che si comprende la capacità di un sindaco. Voglio portare due esempi che appariranno banali al napoletano medio: parcheggiatori abusivi, lavavetri a ogni semaforo. È evidente che il sindaco non ha, volutamente, una strategia di attacco. Se non si risolvono questi punti, banali, è difficile pensare che si possano risolvere quelli più complessi. Perché poi ci sono i problemi di grande portata con altre motivazioni e difficoltà».