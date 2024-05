C’è fiducia in Comune che tutto si possa risolvere per il meglio e che il pasticcio sulla riscossione - Napoli obiettivo valore non ha i requisiti per inviare cartelle esattoriali e nemmeno per riscuotere almeno secondo la Corte di giustizia tributaria di Napoli che ha chiesto alla Cassazione di pronunciarsi sulla questione - ma intanto Palazzo San Giacomo si prepara, nel caso anche la Cassazione bocciasse la società di riscossione alle contromosse. È il sindaco Gaetano Manfredi a spiegare la strategia del Municipio: «Quello di Napoli obiettivo valore - spiega - è un problema di tipo burocratico e amministrativo legato alla interpretazione della norma e infatti è stato chiesto un parere a un terzo soggetto. Noi ci stiamo attrezzando per superare questo problema». Quindi il sindaco conclude così il suo ragionamento: «Il comune è impegnato perché tutti paghino le tasse. Non è giusto che a pagare per tutti sia solo la metà dei napoletani serve equità fiscale. Abbiamo in ogni caso un piano B che si sta studiando già da oggi. Del resto il concessionario è Municipia, sono loro che hanno vinto la gara e hanno tutti i requisiti per intervenire direttamente». Il sindaco è in pressing e infastidito dalla situazione. La riscossione è uno dei perni fondamentali del “Patto per Napoli” che poi è un patto con lo Stato.

APPROFONDIMENTI Pnrr Napoli, Manfredi avverte: «Niente tagli ai sindaci» Napoli, caos riscossione: il Comune ora rischia un buco di 70 milioni Pnrr Napoli, Manfredi: «Un errore tagliare le risorse ai Comuni»

Il Piano B è quindi Municipia, la società madre e proprietaria al cento per cento di Napoli obiettivo. Circostanza che, secondo la giustizia tributaria, non sancisce automaticamente l’effetto di avere gli stessi requisiti della società madre. Alla società di riscossione sono due i requisiti che mancano: il primo non è iscritta all’albo dei concessionari che è una sorta di bollinatura di qualità rispetto soprattutto ai diritti dei contribuenti. Il secondo requisito mancata trppva le sue radici in motivazioni finanziarie. La Napoli obiettivo valore ha versato come capitale sociale 1,3 milioni mentre la legge al riguardo ne richiede ben 5. Su questo fronte Palazzo San Giacomo è in pressing verso la società guidata da LUca Bianchi. Nella sostanza si spera che la quota di capitale sociale versata per intero possa bastare per legittimare la società di riscossione. Che - va sottolineato - ha lavorato bene tanto che in 3 mesi ha recuperato la bellezza di 35 milioni. Fronte caldo dove Michele Di Fiore, presidente della Camera avvocati tributaristi di Napoli va all’attacco: «Abbiamo riscontrato gravi irregolarità nell’attività di riscossione del Comune e di Napoli Obiettivo Valore. È stata introdotta l’istanza di dilazione dei pagamenti. Una pratica che di fatto nega il diritto di pagare in via dilazionata ai cittadini bisognosi e che, approfittando proprio del loro stato di bisogno, estorce al contribuente la rinuncia al diritto di difesa».

Il tema della riscossione tornerà oggi in Consiglio comunale quando l’assessore Pier Paolo Baretta presenterà il Rendiconto di gestione del 2023. Dove l’assessore coglie al volo le raccomandazioni dei Revisori dei Conti. «Il bilancio regge - si legge nella relazione di Baretta - ma bisogna tenere presente che i risultati positivi sul disavanzo sono determinati al 94% dai trasferimenti statali, cioè dal “Patto per Napoli” che, però, andranno riducendosi.

E questo porta i Revisori a sottolineare la assoluta necessità di un costante monitoraggio di tutte le misure del Patto, quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare, dei tributi, delle entrate extra tributarie, insieme ad una programmazione e gestione rigorosa della spesa. Salvo clamorosi errori dei naviganti o, soprattutto, incursioni di pirati che non vogliono che Napoli cambi, la nostra zattera di salvataggio galleggia bene ».