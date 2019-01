Napoli capitale della mafia, l'ira di de Magistris: «Deluso da Celentano»

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 16:07

«È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città che da tre, quatto anni è la prima in Italia per crescita culturale e turistica. Una città che va verso la cultura non può mai diventare una città mafiosa». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al programma radiofonico “Un giorno da pecora”, in relazione alle polemiche suscitate da «Adrian” il progetto realizzato da Adriano Celentano e andato in onda sulle reti Mediaset.Nel sottolineare di non aver visto il programma ma di aver letto le polemiche che ne sono derivate, de Magistris ha affermato: «Ho una lunga e datata simpatia per Adriano Celentano e non penso che sia una persona con questo pregiudizio su Napoli, perché altrimenti verrebbe meno il mio solido apprezzamento nei suoi confronti. Lo ritengo una persona dal pensiero libero e dal cuore grande. Questo non gli fa onore e sono un po' deluso». Il sindaco ha concluso: «Mi risulta che sia un progetto realizzato dieci anni fa in un momento molto diverso della città di Napoli. È un'immagine patinata, già vista. Non credo sia farina del suo sacco ed è un pò strano che sia andata in onda adesso che c'è un'altra immagine di Napoli».