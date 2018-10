Cassonetti nelle strisce blu, l'Anm Napoli perde due milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:30

Sono circa mille i cassonetti e le campane dei rifiuti di Asìa piazzati proprio sulle strisce blu dell'Anm, che equivalgono a 500 posti auto che l'azienda dei trasporti non può mettere a reddito. Per una perdita che si può approssimativamente stimare in circa 2 milioni di euro all'anno di entrate. Ma non finisce qui. Per quei 24mila stalli distribuiti in tutta la città, infatti, l'Anm paga anche un fitto al Comune, che ne è proprietario, di 2,5 milioni l'anno. Senza contare i disagi per i cittadini. A chi non è capitato di cercare disperatamente un posto sulle strisce per parcheggiare l'auto, quando l'unico spazio che sembra disponibile è occupato dai cassonetti dell'immondizia?