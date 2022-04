Si completano le fogne a Gragnano: la costa vesuviana sempre più pulita

Dopo il via libera del Comune di Agerola, si completa l'iter delineato dal protocollo di intesa siglato tra Eic, Regione Campania e Gori per il completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano con un investimento pari a 9 milioni e 100mila euro. Le risorse saranno impiegatie per eliminare gli scarichi delle acque reflue con la restituzione della funzione di ricettori delle sole acque bianche per il Torrente Vernotico ed i suoi affluenti mediante la raccolta ed il convogliamento degli attuali scarichi fognari presso il depuratore di Foce Sarno.

«Un risultato non casuale - sottolinea il consigliere regionale Mario Casillo - perché la Regione ha investito e grazie al nostro lavoro nel perseguire gli obiettivi, stiamo recuperando tutta la balneabilità della linea di costa vesuviana. Dall'apertura del depuratore di Punta Gradelle a Vico abbiamo restituito la balneabilità a tutta la Penisola sorrentina. Un grandissimo risultato che ha avuto un risvolto concreto, con il numero di bandiere blu che sono aumentate in tutta la Campania».

Casillo ricorda la vicenda di rivo Cannetiello a Castellammare, che per anni ha portato liquami di Pimonte. I lavori del collettore erano fermi da anni anche se l'opera era in stato avanzamento all'80% tutto era fermo per intoppi burocratici. La svolta con l'Amministrazione di centrosinistra alla Regione. «Oggi - continua il consigliere regionale - l'opera è completata e l'Arpac certifica la qualità dell'acqua. A Castellammare ci sono sversamenti dai Monti Lattari solo in caso di temporali quando si verifica il troppo pieno. Voglio infine segnalare rivo San Marco: stiamo attuando un intervento tampone, ma sono già cominciati i lavori per portare i reflui al collettore di Gragnano e quindi al depuratore di Castellammare».

L'intervento per ripulire Portici risale a prima del 2015, successivamente, tuttavia, si sono completati i lavori ad Ercolano, per collegare tutte le fogne della zona al depuratore di San Giovanni. «Infine abbiamo aperto il cantiere importantissimo del collettore di Torre del Greco - conclude Casillo - i cui lavori saranno completati entro il 2023. Completati i lavori non avremo più inquinamento del mare, su tutta la costa da San Giovanni a Teduccio a Sorrento non ci saranno più scarichi. Avremo un fiume Sarno senza più scarichi civili e neanche industriali perchè è previsto che il 90% degli scarichi industriali saranno collettati. Vogliamo creare un grande lungomare da San Giovanni a Sorrento».