Catacombe, prove di dialogo tra volontari e Vaticano: la soluzione è possibile

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

Distensione. Potrebbe essere questa la parola giusta per definire il clima che si respirava ieri, dopo l'accordo raggiunto sulle Catacombe di San Gennaro tra l'arcivescovo Crescenzio Sepe e il presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra Gianfranco Ravasi. Dopo la mobilitazione collettiva per salvare i giovani della cooperativa sociale «La Paranza», che gestiscono il sito dal 2009, i due cardinali si sono incontrati a Roma in occasione dell'Assemblea della Conferenza episcopale italiana e hanno discusso del caso Catacombe per trovare una soluzione ottimale per ambo le parti in causa: da un lato la Santa Sede che, attraverso la Pontificia Commissione, aveva richiesto un credito relativo agli ultimi dieci anni di attività pari alla metà degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti; dall'altro i giovani del Rione Sanità, che hanno ridato vitalità a un sito e a un territorio non adeguatamente valorizzati per decenni.