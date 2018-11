Lunedì 12 Novembre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 13:04

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, sarà in visita, oggi alle Catacombe di San Gennaro, a Napoli. Nel primo pomeriggio, Fico si recherà nel sito archeologico per incontrare i ragazzi della cooperativa La Paranza. Il lavoro dei circa 50 ragazzi è a rischio in seguito alla richiesta della Commissione Pontificia di versare, come da convenzione, il 50% degli incassi provenienti dai biglietti per visitare le Catacombe di San Gennaro, gestite dalla cooperativa La Paranza. Un ammontare che, secondo alcune stime, si aggira attorno ai 700mila euro, relativi a 10 anni di attività