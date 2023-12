Il Consiglio comunale di Napoli ha celebrato oggi nella sala dei Baroni al Maschio Angioino i 75 anni della Costituzione italiana. L'iniziativa è stata proposta dal consigliere Gennaro Paipais ed è stata fortemente sostenuta da tutta l'assemblea cittadina. La cerimonia ha visto la partecipazione di esponenti della politica cittadina e dei vertici degli uffici giudiziari napoletani, dei rettori dell'Università Federico II, della Parthenope, del Suor Orsola Benincasa e dell'Associazione nazionale costituzionalisti. Ad aprire i lavori, il discorso della presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, che ha sottolineato come "questa cerimonia è l'occasione per rinnovare il sentimento di gratitudine verso i padri costituenti per la preziosa eredità che ci hanno lasciato".

La presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, ha evidenziato che "occorre riflettere sui principi fondamentali della Carta.

Siamo obbligati a soffermarci sulla sua reale attuazione nella società odierna e a interrogarci sulle sue condizioni di salute. La Costituzione andrebbe studiata a scuola, è la grande arma che possediamo per tutelare i diritti di ciascuno di noi, è una e inviolabile" mentre la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha posto l'accento su come la Costituzione "sia veicolo e contenitore di valori inestimabili".