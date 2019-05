Napoli, la sfida del centro storico: 90 milioni per rinascere, contratto entro fine mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 12:11

Uno sprint che nemmeno i più ottimisti avrebbero immaginato possibile, eppure il traguardo è in vista: il 31 maggio in Prefettura sarà siglato il «Contratto istituzionale di sviluppo» tra Governo, Regione e Comune che vale un finanziamento da 90 milioni. Tutti da spendere nel centro storico «allargato»: da Capodimonte al Mann ai Girolamini passando per la Sanità, ormai un modello positivo di rinascita, quartiere adottato dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Di contratto si è iniziato a parlare appena il 30 aprile, di qui lo sprint, e ieri - sempre in Prefettura - i ministri Barbara Lezzi, che ha la delega al Sud, e Alberto Bonisoli per i Beni culturali, il sindaco Luigi de Magistris e il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola con il presidente della Terza Municipalità, quella della Sanità, Ivo Poggiani, hanno presentato le bozze dei progetti che il 31 saranno formalizzati. Da quel momento i soldi saranno nelle casse di Comune e Regione. «L'obiettivo è riqualificare e decongestionare il centro storico e allo stesso tempo allargarlo» ricorda il sindaco battendo sul tasto della «grande cooperazione istituzionale» e ringraziando il Governo: «Bisogna riconoscere l'attenzione particolare per Napoli dei ministri Lezzi e Bonisoli». Arriva il commento del presidente della Camera Roberto Fico, che però bacchetta: «Quando le istituzioni lavorano assieme i risultati sono sempre positivi. E sono contento che questo sia accaduto a Napoli: l'attenzione non deve esserci solo quando avvengono alcuni episodi di cronaca». La ministra invece coglie l'occasione per riconfermare quanto già anticipato al sindaco. «Abbiamo stretto un accordo - dice la Lezzi - al fine di pianificare tutti gli interventi anche per Scampia. Il Comune è già pronto per la demolizione delle tre Vele, ed entro l'autunno assegnerò le risorse per integrare il piano di riqualificazione completo, che verrà stilato e condiviso con le associazioni e i cittadini del quartiere. Si tratta di una implementazione del Patto per Napoli».