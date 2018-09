Bistrot di Dema jr, Municipalità in campo: «Vuole solo abbellire? Rinunci ai tavolini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 12:00

È straniante ascoltare il presidente della prima municipalità che applaude alle parole del fratello del sindaco sulla vicenda del bistrot di piazza Vittoria: fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori, così t'aspetti che arrivi l'affondo da un momento all'altro. E invece le parole sono tutte (quasi) concilianti e votate al confronto, non allo scontro. Ieri al Mattino Claudio De Magistris ha chiarito che non c'è nemmeno una sfumatura irregolare nel permesso ad allargare il marciapiede di piazza Vittoria, ha spiegato che la vicenda economica sulla possibile sistemazione di tavolini al servizio del bistrot è di secondo piano e che il vero motivo dell'intervento, a spese del bistrot che condivide con due soci, è quello di rendere più bella la storica piazza napoletana soprattutto in quella porzione, fra la chiesa della Vittoria e via Arcoleo che è aggredita dalle automobili.«Mi sembra davvero un'idea lodevole, un progetto meritevole di plauso - dice di primo acchito de Giovanni - e siccome sono certo che la società della quale fa parte Claudio de Magistris realizzerà il progetto solo per rendere più gradevole la piazza, lancio una mia proposta: decidano di non sistemare nessun tavolino su quel marciapiede. Sarà una maniera per chiarire, una volta per tutte, che quell'iniziativa è stata messa in campo solo ed esclusivamente per il bene della città, senza secondi fini. Potrebbe essere un modo per respingere al mittente ogni tipo di critica, spero che accettino la mia proposta».