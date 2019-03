Luci cimitero, il Comune di Napoli: «Non pagate i bollettini Selav»

Sabato 16 Marzo 2019, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Servizio Cimiteri del Comune di Napoli, a seguito del dispositivo della Sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Comune respingendo quello della SELAV, invita i cittadini utenti a NON pagare alla SELAV SpA i relativi bollettini postali per l' illuminazione votiva nei cimiteri cittadini, attenendosi alle seguenti indicazioni:Per la quota annuale 2019 versare l’importo su Conto Corrente Postale n. 77301356 (IBAN: IT26M0760103400000077301356) intestato al Comune di Napoli copiando i dati riportati sui bollettini già emessi dalla Selav SpA;Nel caso di versamento già effettuato alla Selav spa per l’anno 2019, conservare la ricevuta di pagamento da esibire successivamente all’Amministrazione. Per le nuove utenze sarà cura del Comune informare con tempestività l’utenza.