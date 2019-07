Circum allo Stato, De Luca punge Toninelli: «Porta seccia, con lui non parlo»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 12:53

«Pensa che io possa interloquire con un ministro che va in giro con la permanente? Poi è un ministro che porta anche un po' seccia, perché da quando è ministro è caduto un ponte a Genova, una nave ha urtato una banchina a Venezia, quindi bisogna trattare questa materia con molta prudenza». Con queste parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto a un cronista che gli chiedeva un commento su quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sulla Circumvesuviana.«Toninelli - ha aggiunto De Luca - si preoccupi di riattivare la Lioni-Grottaminarda, che è bloccata da 6 mesi e ci sono aziende che rischiano di fallire, tutto il resto sono chiacchiere propagandistiche. E si preoccupi di non andare in giro con esponenti di partito, dovrebbe imparare che una cosa è l'istituzione, il governo, un'altra cosa sono gli esponenti di partito. Ma stiamo parlando di folklore», ha concluso De Luca.