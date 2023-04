Napoli, il sindaco Manfredi: «Niente compensazioni, ​Città metropolitane in difficoltà»

«L'Anci aveva chiesto delle compensazioni che non sono arrivate e questo mette in difficoltà le città metropolitane»: a lanciare l'allarme è Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città metropolitana.

«Un pò lo avevamo previsto - ha aggiunto - e come Città metropolitana di Napoli ci eravamo organizzati per evitare tagli e riduzione dei servizi che non ci saranno ma è chiaro che avremo una minore capacità d'investimento».

«Nelle grandi città metropolitane abbiamo un problema per effetto dell'incremento dei costi dell'energia e dell'inflazione che hanno fatto crescere gli oneri a carico. Inoltre - ha proseguito - c'è stato per le città metropolitane una riduzione dei trasferimenti legati all'Rc auto e ai bolli delle automobili da cui deriva la gran parte della fiscalità delle città metropolitane e quindi la crisi del mercato automobilistico e la riduzione delle immatricolazioni ha significato un minor gettito fiscale».