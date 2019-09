Villari presidente di Città della Scienza: «Ecco la mia sfida per la rinascita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 22 Settembre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha il piglio del giovane intraprendente, l'età e l'esperienza dell'uomo politico navigato, le spalle forti per sostenere il peso delle mille polemiche che stanno accompagnando la nuova nomina: presidente di Città della Scienza. Riccardo Villari s'avvicina alla nuova avventura con la prudenza del medico che ha bisogno di studiare la situazione prima di presentare la sua diagnosi, spiega di avere un mucchio di documenti da leggere, tante persone da incontrare, tante questioni da approfondire prima di poter spiegare quale sarà la strada da intraprendere. Per adesso, a pochi giorni dalla nomina ufficiale da parte del governatore De Luca dice con grinta: «Questa istituzione deve recuperare lo spirito con il quale è stata inventata da Silvestrini: avvicinare la gente alla scienza, cancellare ogni distanza, permettere a ciascuno di capire e di crescere».«Vuol dire battersi innanzitutto per far rinascere la struttura devastata dall'incendio del 2013 e fare il massimo per far crescere il numero dei visitatori. Poi, ovviamente, dare maggiore smalto a tutta l'immensa altra parte di lavoro che va dall'incubatore di imprese all'alta formazione».