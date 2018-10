Aderisco come uomo e come sindaco di Napoli all’appello promosso da Luisa Morgantini e da Assopace Palestina e sostenuto da numerosi uomini di cultura in favore di Mohammad Bakri, attore e regista palestinese di cittadinanza israeliana sotto processo, ancora una volta e dopo diciassette anni, per aver raccontato con una telecamera, dalla prospettiva degli oppressi, nel 2002 il massacro del campo profughi di Jenin in Cisgiordania

. Con queste parole Luigi de Magistris si congeda dal caloroso incontro avuto a Palazzo San Giacomo con Mohammad Bakri e Luisa Morgantini.

La mia vicinanza è a tutti gli uomini sotto processo per aver lottato contro le ingiustizie e le diseguaglianze, a Riace come in Palestina. Napoli, città delle Quattro giornate, è impegnata nella promozione del diritto alla cittadinanza globale e darà presto la cittadinanza onoraria proprio a Mohammad Bakri in quanto ambasciatore e pontiere di pace e uguaglianza in una terra lacerata

.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 17:08

