In marcia i fazzoletti azzurri, il Comune apre al dialogo: «Pronti a incontrare i comitati»

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

Mentre la «marea azzurra» si prepara a scendere in piazza domani contro il degrado e per chiedere maggiore sicurezza, l'amministrazione comunale resta alla finestra, attende proposte e apre al dialogo. Palazzo San Giacomo è pronta ad accogliere le rimostranze dei manifestanti sperando non vi siano «strumentalizzazioni di altro genere».De Magistris, proprio sabato, sarà impegnato in un'altra iniziativa: «Simmo ggente 'e core», organizzata al teatro Augusteo, per permettere ai napoletani che hanno risposto in massa in occasione delle operazioni di soccorso per i migranti condotte da Sea Watch e Sea Eye, di confrontarsi sul tema dei migranti. L'ex pm sarà dunque concentrato su altro, ma avrà più di un occhio sulla manifestazione organizzata, tra gli altri, da un ex consigliere comunale, Gennaro Esposito, eletto nel 2011 proprio nelle liste arancioni. L'amministrazione, in sostanza, attende di capire verrà fuori dalla protesta di sabato.