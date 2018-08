Napoli, il Comune tende la mano a De Laurentiis: «È il momento di restare uniti»

Giovedì 23 Agosto 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 15:18

«Ci siamo, parte una nuova stagione di calcio e i tifosi troveranno uno stadio San Paolo sicuramente migliore di come lo abbiamo lasciato e soprattutto più sicuro». Lo ha detto l'assessore agli impianti sportivi del Comune di Napoli, Ciro Borriello, in un video pubblicato dalla web tv del Comune di Napoli, a 48 ore dall'esordio interno del Napoli contro il Milan.Borriello, che ieri aveva criticato duramente il club azzurro, ha ricordato che «abbiamo installato le balaustre e i lavori di preparazione della pista di atletica sono finiti, non ci saranno interferenze con le partite della squadra di calcio. È venuto il momento di essere uniti, tifare per la squadra della nostra città e soprattutto aspettare quei lavori ai sediolini e ai bagni che arriveranno durante lo svolgimento de campionato. Non ci sono e non ci saranno problemi, dobbiamo essere solo tutti quanti più forti e sostenere sempre di più Napoli».