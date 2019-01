Napoli, le casse del Comune sono vuote: stop agli abbonamenti per anziani e invalidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

Casse a secco, il Comune taglia gli abbonamenti ai trasporti per i poveri. Per il 2019 sparisce il fondo da 1,6 milioni per gli sconti sui ticket Anm destinati ai pensionati e agli invalidi con reddito inferiore ai 10mila euro all'anno, ai disabili medio-gravi, alle vittime di camorra, guerra e terrorismo, reduci e disoccupati under 30 che guadagnano meno di 7mila euro all'anno. Appiedata una platea di circa 10mila persone, che fino all'inizio del 2018 ha beneficiato dei tagliandi superscontati fino al 90% del prezzo, a partire da 23 euro all'anno. Gli abbonamenti agevolati per i più bisognosi furono istituiti dal Comune nel 1995, e poi rinnovati a gennaio di ogni anno, attraverso convenzioni con il Consorzio Unico Campania, fino all'anno scorso. A fine 2017, le prime difficoltà, quando il Consorzio ha messo in mora Palazzo San Giacomo per il pagamento di 4,8 milioni di arretrati per gli anni dal 2013 al 2016. Nel 2018, quindi, per la prima volta la misura non era partita. Saldato il debito, però, sembrava tutto pronto per ricominciare quest'anno. E, invece, la convenzione non è stata firmata. «Come l'anno scorso - spiega il presidente di Unico Campania, Gaetano Ratto - siamo pronti a partire con la stampa delle tessere. Purtroppo, dal Comune non abbiamo avuto notizie in merito al rinnovo della convenzione per il 2019. La firma in passato cadeva tra dicembre e gennaio, per poi rilasciare gli abbonamenti a febbraio». Confermati, invece, a dicembre gli sconti della Regione sui trasporti rivolti a invalidi, mutilati, sordomuti, non vedenti, forze dell'ordine, militari e dottorandi: circa 6mila persone in tutta la Campania. «Ma le due platee di beneficiari - spiega Ratto - non sono sovrapponibili». In molti, quindi, resteranno fuori.