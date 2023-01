C’è tempo fino al 31 gennaio - termine non perentorio - perché il Comune decida cosa fare riguardo allo stralcio delle cosiddette minicartelle. Vale a dire la rottamazione di quelle fino a mille euro emesse dal primo gennaio del 2000 al 31 dicembre del 2015.

«È in atto una riflessione - racconta l’assessore alle finanze Pier Paolo Baretta - per verificare intanto quante vale questa partita per noi. Altre città come Roma e Milano hanno detto no, ma la loro è una posizione politica noi vogliamo verificare bene l’impatto sul nostro bilancio» che andrà comunque varato entro il 30 aprile.

APPROFONDIMENTI Dopo il Covid le tasse: stangata in arrivo per 600mila napoletani Effetto mini-condono: cancellate cartelle per oltre 32 miliardi Il Patto per Napoli prende forma in consiglio comunale: «Aumento Irpef solo a partire dal 2023»

Il tema di fondo ha una doppia lettura. Dal punto di vista politico - il ragionamento che fanno a Roma e Milano dove però gli indici di riscossione sono decisamente migliori - è che non bisogna darla vinta a gli evasori. Aderendo all’opzione del data dalla legge di Bilancio invece è più pragmatica: si cancellerebbero dal bilancio debiti alleggerendolo parecchio. Certo sarebbe di fatto un condono tombale e questo va sottolineato. Tuttavia cartelle esattoriali non riscosse in tre lustri non si riesce a capire in che modo si potrebbero riscuotere e quali costi nel 2023. E Napoli resta un Comune di in predissesto nonostante le iniezioni di liquidità del “Patto per Napoli” che costano ai napoletani comunque l’aumento dell’Irpef.

Prima di approfondire, vale la pena dire subito che se è vero che stime non ce ne sono, per Palazzo San Giacomo questa partita vale almeno 400 milioni di crediti di fatto inesigibili che però gonfiano il bilancio. Si tratta essenzialmente di multe, e la Tari ovvero la tassa per i rifiuti. Detto questo, Napoli è sommersa da un debito che ammontava, al 31 dicembre 2021, a 4 miliardi e 981 milioni. Composto da un disavanzo di 2 miliardi e 175 milioni e da un debito finanziario di 1 miliardi e 752 milioni. Debito figlio del deficit sulla riscossione: solo per le multe e la Tari c’è un non riscosso di un miliardo e seicento milioni.

Il quadro di tutte le gabelle comunali è questo: la percentuale di riscossione dell’Imu è al 28%, il mancato incasso negli ultimi 5 anni è stato di 310 milioni. La Tari, ha una riscossione che si attesta sul 38%, la pagano meno di 4 napoletani su 10 e la perdita è di 816 milioni. Passiamo al Patrimonio, ovvero ai canoni che il Comune non riscuote per i suoi immobili. La riscossione è al 15%, la perdita secca è di 264 milioni. Infine, le contravvenzioni al Codice della strada la percentuale di riscossione è al 2% e il segno meno in bilancio è di 830 milioni. Il totale è di 2,2 miliardi di cui 1,7 solo per multe e Tari, soldi tuttavia accantonati in un Fondo rischi di pari valore. Nella sostanza una beffa doppia, non solo c’è il mancato incasso, ma l’Ente deve sottrarre risorse alla città e convogliarle nel Fondo per parare il colpo dei mancati incassi che devono essere comunque iscritti a bilancio. In questo contesto si inserisce la riflessione di Palazzo San Giacomo che per ora non è allineata a quella di Roma e Milano. Per la Capitale la partita vale 240 milioni, da Milano non arrivano cifre ma se si usa come metro di valutazione l’indice di riscossione allora la musica cambia. A Roma nel 2021 la riscossione sulle multe è al 35% a Milano al 55. A Napoli al 16%. Mentre si scende al’1,9% se si considera l’arco di tempo dal 2000 al 2015 diversamente dagli indici di Roma e Milano che sono più o meno simili a quelli del 2021.

Cosa significa? Che a Roma e Milano ci sono effettive possibilità di recuperare un tesoretto. A Napoli invece questa possibilità è molto più impalpabile. Malgrado il 90% dei crediti dei Comuni deriva proprio da multe e imposte comunali. e da quelle fino a mille euro. Di qui la scommessa di Palazzo San Giacomo - che partirà a maggio con l’affidamento all’esterno della riscossione coatta a Municipia - di cambiare registro e instaurare un nuovo rapporto con i contribuenti che potrebbe passare per l’adesione allo stralcio delle minicartelle.