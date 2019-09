Napoli, via al concorsone della Regione Campania: la carica dei 303.965 partecipanti

Lunedì 2 Settembre 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 10:31

Hanno preso il via questa mattina nella Mostra d'Oltremare le prove preselettive del concorso Ripam Campania, promosso nell'ambito del Piano per il lavoro elaborato dalla Regione Campania. Sono 2.175 i posti nella pubblica amministrazione messi a concorso in questa prima fase del piano. Il concorso è gestito da Formez Pa per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione pubblica.Sono in tutto 303.965 i candidati iscritti a partecipare. I primi candidati convocati sono quelli iscritti al concorso per l'assunzione di 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C. Il 18 settembre alle ore 15 inizieranno invece le prove per gli iscritti al concorso per l'assunzione delle 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D.«Siamo in tanti - dicono i candidati in fila ai cancelli - e questo rende tutto più difficile. Entrando alla Mostra si capisce subito che non sarà facile superare il concorso. Le file sono lunghe decine di metri e tutti sono molto tesi. Ma vale la pena provarci perché abbiamo studiato tanto e la speranza resta alta».A preoccupare i candidati però, non sono solo i quiz di logica e matematica. Ci sono anche i sistemi di controllo e sicurezza a garanzia della trasparenza delle prove. «Da quello che ci hanno detto saremo tutti ispezionati. Anche introdurre una calcolatrice sarà difficile e quindi siamo sereni. Ovviamente ci aspettiamo di tutto, ma questi concorsi vanno affrontati mettendo in gioco la propria preparazione. Non possiamo farci turbare anche da questa eventualità. Aspettiamo di vedere come andranno le prove e poi giudicheremo».