Napoli, salta la seduta del Consiglio. Depositata la mozione di sfiducia al sindaco de Magistris

Salta ancora una volta per mancanza del numero legale la seduta del Consiglio comunale di Napoli. La seduta era convocata per le ore 10 ma il presidente del Consiglio comunale, Sandro Fucito, ha constatato la presenza di soli 20 consiglieri in aula, sciogliendo così la seduta.

Le opposizioni hanno intanto depositato all'Ufficio di Presidenza una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Luigi de Magistris, iniziativa nata dal caso dell'audio relativo a una riunione di alcuni consiglieri di maggioranza nel quale esprimono l'intenzione di «logorare» il primo cittadino in caso di mancato rimpasto di Giunta. I consiglieri di opposizione hanno convocato una conferenza stampa nell'aula consiliare del palazzo di via Verdi.



«Il sindaco de Magistris abbia un sussulto di dignità e si dimetta. Ha condannato Napoli ad una lenta agonia, adesso è arrivato il momento di smetterla. Oggi per l'ennesima volta la seduta del Consiglio comunale è stata sciolta per mancanza del numero legale. Tutto è paralizzato e l'amministrazione non ha più una maggioranza che la sostenga. Siamo al tutti contro tutti, ai veti incrociati per mantenere o per ottenere poltrone e poltroncine. Il fallimento della giunta de Magistris è evidente, non serve nemmeno la mozione di sfiducia delle opposizioni, basta la città che annega nei disservizi e la paralisi del Consiglio comunale. Invece di annunciare rivoluzioni, di ricercare alchimie politiche pur di continuare a galleggiare, il Sindaco ammetta di non essere più in grado di governare e liberi la città da questo incubo». Lo afferma, vicepresidente della Camera dei deputati e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli.

