Napoli, veleni dopo il rimpasto in giunta: ritorno in Consiglio con la maggioranza in bilico

Martedì 30 Ottobre 2018, 11:00

Torna a riunirsi oggi il Consiglio comunale - con all'ordine del giorno il welfare e le politiche sociali - dopo il flop sulla mobilità per mancanza di numero legale. È la prima seduta dopo il rimpasto di giunta, reggerà questa volta la maggioranza? Certo è che il neovicesindaco Enrico Panini ieri ha debuttato in conferenza dei capigruppo presieduta da Alessandro Fucito - Panini ha avuto la delega ai rapporti con il Consiglio comunale - e ha confermato le sedute monotematiche di oggi, quella di lunedì 5 novembre, aggiungendo una nuova seduta, che si terrà il 16 novembre, data in cui si dovrebbe recuperare la monotematica sulla mobilità. Insomma, il vicesindaco e segretario di demA è convinto che la sua maggioranza questa volta non tradirà. Stanno davvero così le cose? Poche ore e si saprà. Per il sindaco Luigi de Magistris l'ennesima sfida, perché al netto delle sensazioni e delle parole di buonsenso gli scontenti ci sono.I Verdi sono fuori dalla giunta e fuori dalla maggioranza ma hanno confermato la volontà di non tradire «il patto elettorale con i napoletani» precisando, tuttavia, che il rimpasto di giunta «è stato un atto unilaterale». Oggi ci saranno in Aula? Agorà di Ciro Langella, Nino Simeone e Carmine Sgambati - molto critici con le scelte del sindaco e che fecero mancare il numero legale lunedì scorso - invece non intendono disertare e rilanciano: «Noi siamo quelli che il Consiglio comunale - racconta Simeone - si parlerà di politiche sociali, reddito di inclusione e sostegno alle fasce deboli. Cose molto importanti. La domanda sulla compattezza della maggioranza non la dovete fare a noi di Agorà ma ad altri». Maria Caniglia degli Sfasteriati, molto attiva proprio sul fronte delle politiche sociali, è sulla stessa lunghezza d'onda e fa un ragionamento più articolato: «Noi ci saremo, mancherà Luigi Zimbaldi, ma la sua assenza è giustificata e annunciata da tempo». Sul fronte del rimpasto la giovane Caniglia è determinata: «A me interessa che vengano affrontati e risolti i problemi dei napoletani. La gente che incontro questo mi chiede. La giunta deve dare queste risposte, valuterò gli amministratori e anche i nuovi arrivati da questa prospettiva. Tutti parlano del progetto politico del sindaco de Magistris, le scelte legittimamente le fa lui: ripeto a me quello che interessa è che si diano risposte concrete per risolvere i problemi dei napoletani».