Napoli, il consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato: ora le assunzioni

Il primo vero atto del nuovo consiglio comunale è l'approvazione del bilancio consolidato, vale a dire lo stato di salute finanziaria e patrimoniale dell'Ente e delle sue società partecipate. E quello che viene fuori è una situazione complessa con molte criticità in tutte le aziende ma in particolare in Abc Acqua Pubblica.

Nella sostanza si è votato una presa d'atto dei conti firmati dall'ex sindaco Luigi de Magistris. I Revisori dei conti rilevano che "il debito di gruppo ammonta a 4.899.650.012 con un incremento rispetto alla corrispondente voce del Comune, pari a 4.512.817.632".

Il Consiglio ha approvato il bilancio consolidato con 30 voti a favore. Tra cui quelli di due ex assessori di de Magistris, Ciro Borriello e Alessandra Clemente.

La votazione è stata eseguita per appello nominale. Hanno espresso voto contrario le forze di centrodestra (7 voti), mentre Antonio Bassolino e Toti Lange (Gruppo Misto) si sono astenuti.

Con l'approvazione del bilancio consodlidato ora si possono fare fare le assunzioni previste dal piano di fabbsogno a iniziare da quelle dei vigili urbani.