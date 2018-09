Net Service in liquidazione, il Consiglio comunale: «Lavoratori passino ad Abc»

Lunedì 24 Settembre 2018, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con la messa in liquidazione di Net Service concludiamo il processo di rivisitazione del sistema delle partecipate del Comune di Napoli». Lo ha detto l'assessore al Bilancio, Enrico Panini, a margine del Consiglio comunale che oggi è chiamato a discutere due delibere: l'una che riguarda la rivisitazione delle partecipate e l'altra con cui si propone al commissario di Abc (Acqua Bene Comune) di assumere i lavoratori di Net Service. In merito a quest'ultima, Panini ha sottolineato che «esprimiamo un indirizzo al commissario di Abc affinché valuti l'assunzione diretta dei 90 lavoratori a carico di Net Service, lavoratori che conoscono a memoria tutta la rete idrica di Abc e che pertanto sono professionalità di cui l'azienda ha assolutamente bisogno. Poi - ha concluso - ovviamente il commissario assumerà le adeguate decisioni».Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato le due delibere. Con la prima delibera, spiega ancora l'assessore «mettiamo in liquidazione Net Service e concludiamo quindi il processo di rivisitazione del sistema delle partecipate del Comune di Napoli». Con la seconda, invece, «esprimiamo un indirizzo al commissario di Abc», società del Comune di Napoli che gestisce il servizio idrico, «affinché valuti l'assunzione diretta dei 90 lavoratori attualmente a carico di Net Service. Parliamo - sottolinea Panini - di professionalità che conoscono a memoria tutta la rete idrica di Abc, professionalità delle quali Abc ha assolutamente bisogno. È un indirizzo del Consiglio comunale, poi il commissario assumerà le adeguate decisioni», conclude Panini.