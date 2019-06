Napoli, l'invasione degli operai Whirlpool al Maschio Angioino: «De Magistris uno di noi»

Martedì 11 Giugno 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 14:39

Al grido di «Luigi uno di noi» un gruppo di lavoratori della Whirlpool di via Argine ha accolto all'esterno del Maschio Angioino il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Qui è in corso il Consiglio comunale monotematico per discutere della vertenza Whirlpool. Una seduta convocata oggi affinché l'aula produca un documento da presentare domani al tavolo al Mise previsto alle ore 17. I lavoratori all'esterno indossano magliette con la scritta «Whirlpool, Napoli non molla».«Mi auguro che la dichiarazione di Luigi Di Maio sia una dichiarazione tattica, perché a noi non interessa la partita sui finanziamenti, a noi interessa che l'accordo venga confermato», ha detto il sindaco di Napoli prima di entrare nella Sala dei Baroni.«I finanziamenti - ricorda de Magistris - erano legati, da come dice il governo, alla conferma e al rilancio del piano industriale che comprendeva la sede di Napoli. Quindi il governo deve fare in modo che l'accordo, venga confermato. Questa non è una partita del governo della Repubblica Italiana ma una partita della città di Napoli, di un'azienda di Napoli, lavoratrici e lavoratori di Napoli e dell'area metropolitana e delle loro rappresentanze sindacali. Se il ritiro del finanziamento serve per convincere la Whirlpool a capire che il governo fa sul serio bene, se è già una ritirata per dire: abbiamo perso e nel ritirarci incendiamo la città e mettiamo a ferro e fuoco, è qualcosa che ci interessa molto poco».