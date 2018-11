Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

Nel Consiglio dei ministri a Napoli di lunedì 19 novembre (ma potrebbe slittare anche al giorno successivo) ci sono due ordini del giorno a cui, in queste ore, stanno lavorando i tecnici di palazzo Chigi. Non solo a quello sui rifiuti ma anche a un decreto che vada in soccorso dei comuni in predissesto. A cominciare dal capoluogo campano con i conti in rosso. È il risultato dell'asse tra il sindaco di Napoli e l'ala grillina che fa riferimento al presidente della Camera Roberto Fico. Misure, quest'ultime, che varrebbero, è chiaro, anche per gli altri comuni di grandi dimensioni nelle stesse situazioni che sono circa una decina. Ma il pacchetto di norme verrebbe varato anzitutto per Napoli.