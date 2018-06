«Ho ricordato in modo particolare al nostro ospite la forte aspettativa dell'Italia per il raggiungimento della piena operatività del cosiddetto Hub regionale presso il comando Nato di Napoli che può essere un utilissimo snodo per migliorare la capacità di analisi, azione e collaborazione con gli altri partner nel mediterraneo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

«L'Italia, a Napoli, ospita il comando di forze congiunte che contiene l'hub per il Sud. Mi auguro che l'Hub venga considerato pienamente operativo entro il vertice Nato di luglio per monitorare meglio le minacce regionali come il terrorismo e meglio coordinare gli sforzi nella Regione».

Lunedì 11 Giugno 2018, 10:57

Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier ha detto:​