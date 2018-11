Conte, il blitz campano del premier: incontro a Nisida con i giovani detenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 07:00

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in Campania. A distanza di pochissimi giorni dalla riunione tenuta nella Prefettura di Caserta per firmare il protocollo di contrasto ai roghi di rifiuti, oggi pomeriggio sarà di nuovo nella terra dei cuori, soprannome che lui stesso ha dato al fine di mettere nel cassetto dei brutti ricordi la dicitura Terra dei Fuochi. Il premier è atteso al carcere minorile di Nisida, alle 15, dopo una tappa mattutina in Calabria. Alle 16.30 un tuffo a Forcella con la visita all'Associazione «Annalisa Durante», quindi alle 18.15, a Palazzo reale, una conversazione con i giornalisti d'inchiesta minacciati dalla criminalità.Quella a Nisida, in particolare, è una visita dall'alto valore simbolico a testimoniare l'impegno del Governo intero sul fronte della sicurezza e della lotta alla criminalità, soprattutto nelle zone più a rischio. Quali temi saranno sul tavolo è facile prevedere: dal rapporto tra potestà genitoriale e soggetti imputabili, dal fronte caldo della prescrizione all'utilizzo delle ulteriori forze dell'ordine che l'Esecutivo ha deciso di inviare sul territorio. I giovani detenuti sono l'anello più debole del capitolo giustizia, vittime e carnefici allo stesso tempo.