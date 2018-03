Napoli, nuova contestazione a De Luca: lancio di sacchetti davanti al teatro

Martedì 27 Marzo 2018, 21:03

Nuova contestazione degli attivisti del movimento «Stop Biocidio» all'indirizzo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo il lancio di sacchetti di spazzatura, lo scorso 28 febbraio a Pozzuoli, e le contestazioni durante un corteo, sabato scorso, i manifestanti gli hanno teso un altro «agguato», questa volta all'uscita di un teatro, dove hanno tentato - senza riuscirvi - di lanciargli un sacchetto.La circostanza è stata resa nota dallo stesso movimento «Stop Biocidio», con un video e un post su Facebook. «De Luca non ci scappi. Una seratina a teatro era l'ideale per il presidente, - si legge sul social - per distrarsi dopo un weekend così stressante per lui. Peccato che il tempo di andargli a fare un saluto e portargli una sacchetta lo abbiamo trovato anche oggi. Dopo tutto lo abbiamo promesso: fino a quando non avremo risposte saremo il suo incubo, governatore. #attentoalsacchetto #sacchettofobico».