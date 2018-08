CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 12:01

Sono una trentina i ponti e viadotti di Napoli, esclusi quelli della Tangenziale. Dal giorno della tragedia di Genova chi vive nei pressi di queste strutture si interroga: sono sicuri? La domanda se la sono posta anche a Palazzo San Giacomo e hanno deciso di far partire immediatamente uno screening su tutte le strutture della città: «Ma si tratta di un'operazione complessa. Mancano documenti e archivi tramite i quali risalire alla storia degli interventi. Insomma il percorso è difficile, ma lo stiamo affrontando con grinta», spiega Mario Calabrese, docente universitario incastonato nell'amministrazione De Magistris con la delega ai trasporti.«Praticamente sono già iniziati. Domattina procederemo alle prime verifiche al ponte della Sanità e al ponte San Rocco di Miano. Poi subito dopo passeremo alla struttura di via Gemito e al ponte di Sant'Antonio ai Monti».«No, per piacere, non cominciamo con gli allarmismi e il sensazionalismo. Non consideriamo pericoloso nessuno dei ponti e dei viadotti napoletani. Partiamo da quelli per i quali ci sono arrivate richieste di controllo. Si tratta per lo più di infiltrazioni o di piccoli ammaloramenti che, comunque, impongono di andare a verificare».«Il problema è che occorrono soldi, tanti soldi per mettere in piedi un progetto sistematico di verifiche. E noi in questo momento non li abbiamo. Però voglio chiarire ai napoletani che per noi la questione è seria e non iniziamo ad affrontarla oggi dopo la tragedia di Genova».