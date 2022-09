Speranza incontra a Napoli l'ordine degli psicologi: «importante l'iniziativa per la salute dei più giovani»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto visita alla sede dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania. Speranza ha incontrato il presidente Armando Cozzuto e gli altri componenti dell’Esecutivo, Liliana D’Acquisto, Angelo Rega e Laura Russo. Al centro del confronto, durato circa un’ora, il lavoro svolto dal ministro in questi difficili anni di pandemia che spinge tuttora a mettere al centro dell’agenda politica il concetto di salute inteso come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Importante il focus sullo stato dell’assistenza psicologica nel nostro Paese, a sottolineare il fondamentale ruolo svolto dagli psicologi nella fase peri e post pandemica, il tema della prevenzione e il necessario e urgente potenziamento degli psicologi nel sistema sanitario nazionale.

«Come ha riconosciuto anche il ministro – sottolinea Cozzuto – la nostra professione ha svolto un ruolo decisivo durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. È adesso fondamentale valorizzare l’esperienza vissuta in questi anni e rafforzare ancora di più il sostegno alle fasce sensibili della popolazione, soprattutto bambini, adolescenti, anziani e persone con disabilità». Nel corso dell’incontro, il presidente Cozzuto ha rimarcato la necessità di dare seguito al disegno di legge sullo Psicologo delle cure primarie, fermo da anni in commissione Sanità al Senato, prendendo come modello l’unica legge regionale, quella sull’istituzione dello Psicologo di base, proposta dall’Ordine Psicologi Campania e poi approvata dal Consiglio regionale della Campania, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale e che vanta un regolamento attuativo approvato dalla Giunta Regionale e dalle commissioni competenti».