Napoli, convenzione tra Comune e Corte d'Appello per le notifiche degli atti tributari

Lunedì 1 Luglio 2019, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convenzione tra il Comune di Napoli e la Corte d'Appello di Napoli per la notificazione degli atti tributari. Grazie all'intesa siglata oggi a Palazzo San Giacomo, l'area entrate dell'amministrazione comunale si avvarrà in maniera continuativa anche degli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello (Unep) per la notifica degli atti tributari ai contribuenti napoletani che non hanno pagato i tributi comunali. Oggetto della convenzione sono tutti i tributi comunali, tra i quali gli avvisi di accertamento Imu, Tari, l'imposta di soggiorno e gli avvisi relativi al canone di occupazione di suolo pubblico. «È un accordo importante e senza precedenti che va nella direzione di migliorare ulteriormente la capacità di riscossione del Comune che è già cresciuta - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - sia il Comune che l'Unep hanno fatti passi in avanti straordinari sul piano tecnologico e dell'informatizzazione. Lavorando insieme andremo ad accellerare la riscossione degli atti tributari garantendo così più efficacia, trasparenza e legalità perchè - ha spiegato - avremo più riscossione ed efficacia nel contrasto all'evasione». Il primo cittadino ha sottolineato che «più riscossione significa più servizi per la città. Noi lavoriamo per perseguire l'interesse pubblico».L'utilizzo dell'ufficiale giudiziario porterà - è stato spiegato - al miglioramento delle percentuali di buon esito della notifica e, di conseguenza, al miglioramento delle performance di riscossione dell'ente nell'ambito della lotta all'evasione e all'elusione tributaria. L'accordo subito operativo è valido fino al 31 dicembre 2020 e al termine di questo periodo sperimentale sarà valutata la possibilità di rinnovare la convenzione. Secondo le modalità di svolgimento del servizio, il Comune invierà gli atti da notificare all'Unep con cadenza mensile telematicamente. Grazie al processo di informatizzazione raggiunto dall'Unep di Napoli, la trasmissione degli atti tributari da parte del Comune seguirà la procedura informatica e nello stesso modo verrà restituita la rendicontazione degli esiti. Ciò consentirà di migliorare e velocizzare l'intero processo fornendo in tempi brevissimi la certezza della notifica. I sistemi tecnologici a disposizione dell'amministrazione comunale e dell'Unep - è stato sottolineato - «hanno già dato prova di affidabilità, efficacia ed efficienza secondo i canoni previsti per la pubblica amministrazione digitale».Alla firma, tra gli altri, sono intervenuti il vicesindaco e assessore al Bilancio, Enrico Panini, il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis Di Prossedi, il presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale, Antonio Sergio Robustella, il dirigente della Corte d'Appello di Napoli Unep, Aniello Di Blasio.