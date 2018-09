Risiko bilancio: la Corte dei Conti blocca la spesa del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Settembre 2018, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 09:37

La Corte dei Conti - la sezione regionale della Campania - blocca la spesa del Comune ma non per intero. «Il blocco - si legge nell'ordinanza - può riguardare solo i programmi di spesa discrezionalmente autorizzata dal bilancio», in sostanza non quella «obbligatoria» che include molte tipologie, soprattutto quelle delle politiche sociali: «È infatti la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». È solo questa la buona notizia di giornata a Palazzo San Giacomo, tenuto conto che nella «spesa obbligatoria» sono incluse anche «le obbligazioni già assunte». È una mazzata per il Comune perché la magistratura contabile boccia le «azioni correttive di riequilibrio dei conti» messe in campo, vale a dire la dismissione del patrimonio e una maggiore capacità di riscossione. Per i magistrati contabili siamo all'anno zero. Con l'aggravante di avere utilizzato il miliardi e 200 milioni di anticipazioni dello Stato per abbattere il disavanzo, una pratica non consentita.