Lunedì 1 Aprile 2019, 15:24

Il 15 giugno a Napoli si terrà il primo corteo in mare. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della presentazione del progetto «Eldorato a Napoli». La manifestazione si colloca nell'ambito delle diverse iniziative che l'amministrazione porta avanti in tema di accoglienza ai migranti. «Nel golfo di Napoli sfileranno - ha spiegato de Magistris - centinaia di imbarcazioni affinché il Mediterraneo non sia più un mare di sangue ma un mare che protegge e accoglie chi è in difficoltà».