La crociata antimafia di de Magistris: «Via criminali e vigliacchi da Napoli»

Giovedì 28 Marzo 2019, 15:01

«Questa città è schierata apertamente contro le mafie. Abbiamo liberato questo palazzo dalle collusioni e ora vogliamo liberare insieme a tutti i napoletani onesti, che sono la stragrande maggioranza, la città dalle stese, dai criminali e dai vigliacchi che da non napoletani sparano ad altri napoletani che con noi cercano di riscattare Napoli». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione della manifestazione al Maschio Angioino “I 100 Passi”.Il sindaco ha ribadito il valore della memoria e del ricordo delle vittime innocenti che - ha sottolineato - «deve spronare tutti a impegnarci nel processo di liberazione da ogni forma di violenza e a liberarci da criminalità e mafie che in modo insidioso di infilano con raffinatezza nella politica e nelle istituzioni».