«Napoli, da luglio nominati 2 assessori ma non la giunta della Municipalità»

«Sono pronta a fare un passo indietro e a dimettermi dalla carica di consigliere, alla X Municipalità di Napoli (Fuorigrotta e Bagnoli) non è stata ancora formata la giunta che rappresenta un organo fondamentale, ci sono due assessori che percepiscono uno stipendio da luglio e non si è costituito ancora l’organo esecutivo per poter lavorare celermente». Così l’esponente di Fratelli d’Italia Arianna Mocerino che sottolinea: «Non si può dare seguito alle nomine fatte se non si forma la giunta, ritengo che i cittadini abbiano il diritto di sapere cosa sta succedendo. Io rappresento Fratelli d’Italia e il mio partito mi ha insegnato ad essere chiara e trasparente».

Di qui la richiesta: «C’è bisogno di una sospensione da parte degli assessori municipali fino a quando non si forma la giunta. Non è corretto nei confronti degli elettori, sono trascorsi 18 mesi e ancora siamo in alto mare. Più volte, in qualità di vicepresidente della commissione trasparenza, ho chiesto chiarimenti al presidente Carmine Sangiovanni, ma ad oggi ogni mia richiesta è rimasta inevasa». Ora l'Sos rivolto direttamente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.