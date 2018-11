Giovedì 22 Novembre 2018, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini, è necessario che il Governo nazionale assicuri, in tempi rapidi, alla città di Napoli i mezzi finanziari e la opportuna collaborazione, indispensabili a consentire, a tutela dei cittadini e dei turisti, il ripristino delle condizioni di sicurezza, che, nell'approssimarsi dell'inverno e, quindi, di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, non possono essere assicurate da questo Comune». Lo scrive in una lettera al premier Conte il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ricordando i danni prodotti ad edifici, scuole, alberi dalle ultime ondate di maltempo, in particolare dal «terremoto atmosferico» del 29 ottobre. «Il Comune di Napoli ha messo in campo tutte le risorse umane e finanziarie disponibili, che però sono assolutamente insufficienti a garantire il ripristino delle condizioni ordinarie di sicurezza», conclude.