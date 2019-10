Napoli, la sferzata di De Luca: «Democrazia in crisi, la borghesia reagisca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 07:00

De Luca riunisce rettori, sovrintendenti, registi, giornalisti, direttori di musei , intellettuali, architetti, artisti, rappresentanti delle istituzioni. Fa arrivare in città il ministro Franceschini, stringe la mano al sindaco De Magistris. Se la prende con quella borghesia che si mette in maschera, ma invita tutti a collaborare: «Dinanzi a una fase di stanchezza della democrazia, il mondo della cultura deve reagire con spirito critico». Questo il suo messaggio lanciato in apertura degli «Stati generali» convocati per una due giorni che ha preso il via ieri a Palazzo reale.