De Luca e Borriello, pace fatta tra battute e gag davanti ai flash

Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:34

Stretta di mano, sorrisi e frecciatine nell'incontro che si è svolto oggi al Tennis Club Napoli tra il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. I due si sono incontrati in occasione della presentazione di Tennis and Friends dopo un lungo periodo in cui De Luca aveva pesantemente criticato Borriello in merito alla ristrutturazione dello stadio San Paolo per le Universiadi.«Meno male che è De Luca è non De Laurentiis», ha esordito Borriello rompendo il ghiaccio con una battuta prima del momento delle foto. I due hanno riso e si sono stretti la mano, poi De Luca ha proseguito il siparietto: «un momento - ha detto - mi tolgo la giacca per fare la foto col malvivente», ha detto scherzando, per poi lamentarsi, sempre ridendo, di essersi dovuto spostare per la foto «ero vicino a Veronica Maya (la presentatrice dell'evento, ndr) e ora mi trovo vicino a Borriello».