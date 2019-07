La crociata di De Luca contro Pagano: «Il prefetto avalla le scelte politiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Luglio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È intollerabile perché sporca l'immagine di Napoli e della Campania. Abbiamo dato l'anima per rilanciare l'immagine con le Universiadi ed è intollerabile fare scelte che sporcano questa immagine», attacca il governatore De Luca per tornare sulla decisione del Viminale di spedire una commissione d'accesso, per le vicende dell'ospedale San Giovanni Bosco in particolare, presso l'Asl di Napoli 1. E via, di nuovo, con gli attacchi al prefetto di Napoli Carmela Pagano, al ministro Salvini e ai grillini «i nemici di Napoli e della Campania. Una grande palla sollecitata dai grillini, una buffonata politica, propagandistica, intollerabile, che sporca l'immagine di Napoli». Naturale, a stretto giro, le repliche di Carroccio ed M5s.